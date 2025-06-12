Минобороны Литвы: масштаб блокировки Россией сигналов GPS расширяется

Заместитель министра обороны Каролис Алекса заявил, что масштаб блокированных Россией сигналов GPS расширяется.

Заявление заместителя министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Алекса указал, что такая деятельность со стороны РФ не нова – "вопрос только в масштабе и степени влияния".

"Похоже, что масштаб расширяется, и поэтому важно реагировать и контролировать, принимать превентивные меры, которые позволят предотвратить различные инциденты", – отметил он.

Алекса связывает активизацию помех сигналов с деятельностью Литвы по укреплению своей обороны и ситуацией в войне в Украине.

"Мы видим, что (России) очень не нравится то, что мы делаем – укрепляем свою оборону, что делают и украинцы. Тогда РФ тоже принимает определенные меры, посылая сигналы", – сказал замминистра.

По его словам, Россия, вероятно, блокирует сигналы злонамеренно, стремясь нанести как можно больше вреда.

"Важно различать, является ли это рутинными или определенными злонамеренными (действиями). Очевидно, что это ближе к злонамеренности и действительно может нанести нам большой вред", – добавил Алекса.

Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах Литвы заявили, что блокировка GPS-сигналов и нарушение системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.

В свою очередь спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис подчеркивал, что препятствия GPS-сигналов, с которыми в последнее время сталкиваются самолеты и суда в Клайпедском порту, будут продолжаться, пока Россия не закончит развязанную против Украины войну.