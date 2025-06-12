Слідчі: підозрюваний у стрілянині в Австрії був фанатом онлайн-стрілялок
Підозрюваний у скоєнні стрілянини в Австрії, внаслідок якої загинуло 11 людей, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.
Про це заявили слідчі у четвер, 12 червня, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
За даними слідчих, 21-річний чоловік, підозрюваний у скоєнні шкільної стрілянини в Австрії цього тижня, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.
Поліція все ще намагається встановити мотиви вбивці, але Міхаель Льонеггер, глава кримінального розшуку, заявив, що чоловік був інтровертом і, судячи з усього, захоплювався онлайн-стрілялками.
"Він вів надзвичайно замкнуте життя, не хотів брати участь у звичайних заходах у реальному світі, вважав за краще занурюватися у віртуальний простір", – сказав він.
Нагадаємо, стрілянина сталась вранці 10 червня, її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.
Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій.
Після цих подій в Австрії поновилася дискусія щодо заборони на носіння зброї.