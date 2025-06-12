Следователи: подозреваемый в стрельбе в Австрии был фанатом онлайн-стрелялок

Подозреваемый в совершении стрельбы в Австрии, в результате которой погибли 11 человек, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.

Об этом заявили следователи в четверг, 12 июня, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным следователей, 21-летний мужчина, подозреваемый в совершении стрельбы в школе в Австрии на этой неделе, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.

Полиция все еще пытается установить мотивы убийцы, но Михаэль Льонеггер, глава уголовного розыска, заявил, что мужчина был интровертом и, судя по всему, увлекался онлайн-стрелялками.

"Он вел чрезвычайно замкнутый образ жизни, не хотел участвовать в обычных мероприятиях в реальном мире, предпочитал погружаться в виртуальное пространство", – сказал он.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня, ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после этого застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападавшего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство.

После этих событий в Австрии возобновилась дискуссия о запрете на ношение оружия.