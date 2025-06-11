В Австрії заговорили про заборону на носіння зброї після резонансної стрілянини

Після резонансної стрілянини в одній зі шкіл австрійського міста Грац, яка забрала життя 11 осіб, в країні поновилася дискусія щодо заборони на носіння зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Зокрема, мер Граца Ельке Кар (KPÖ) у вівторок ввечері зажадала заборонити володіння зброї приватним особам.

"Я вважаю, що дозволи на зброю видаються занадто легко", – заявила Кар.

Франц Руф, генеральний директор з питань громадської безпеки, також вважає можливим політичне обговорення посилення закону про зброю.

"Якщо в законі про зброю є прогалини, їх необхідно усунути", – заявив Руф.

В Австрії зареєстровано близько 1,5 мільйона одиниць вогнепальної зброї, і в останні роки їх кількість постійно зростає.

Зокрема, наразі в австрійців на рухах зброї на 400 тисяч одиниць більше, ніж п'ять років тому.

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня у школі міста Грац, що на південному сході Австрії.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство. Окрім нього, загинули вже 10 людей, ще понад десяток отримали поранення.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.