Стрілянина в школі Австрії: вдома у підозрюваного знайшли саморобну бомбу

В Австрії під час обшуку у квартирі 21-річного підозрюваного у стрілянині в одній зі шкіл міста Грац виявили саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Die Presse з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Виявлена бомба була зроблена з водопровідної труби, але вона не була боєздатна.

Також правоохоронці виявили прощальне відео, яке злочинець надіслав своїй матері.

Водночас в поліції кажуть, що мотив стрілка наразі встановити не вдалось.

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня у школі міста Грац, що на південному сході Австрії.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство. Окрім нього, загинули вже 10 людей, ще понад десяток отримали поранення.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.