Стрілянина в школі Австрії: вдома у підозрюваного знайшли саморобну бомбу
В Австрії під час обшуку у квартирі 21-річного підозрюваного у стрілянині в одній зі шкіл міста Грац виявили саморобний вибуховий пристрій.
Про це повідомляє Die Presse з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".
Виявлена бомба була зроблена з водопровідної труби, але вона не була боєздатна.
Також правоохоронці виявили прощальне відео, яке злочинець надіслав своїй матері.
Водночас в поліції кажуть, що мотив стрілка наразі встановити не вдалось.
Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня у школі міста Грац, що на південному сході Австрії.
Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство. Окрім нього, загинули вже 10 людей, ще понад десяток отримали поранення.
В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.