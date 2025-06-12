Лідер СДПН відкинув "маніфест" членів своєї партії із закликом відновити відносини з РФ

Лідер німецької Соціал-демократичної партії і віцеканцлер Ларс Клінгбайль дистанціюється від програмного документа кількох політиків своєї партії, які вимагали переорієнтації оборонної політики та переговорів з Росією.

Заяву Клінгбайля наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Віцеканцлер провів прямий ефір в Instagram, в ході якого заявив, що категорично не згоден з низкою положень "маніфесту".

"Ми не потребуємо зміни курсу щодо підтримки України. Німеччина не повинна обирати між військовою силою і підтримкою України, з одного боку, та дипломатичними зусиллями, з іншого", – підкреслив він.

За словами Клінгбайля, "це не "або-або", це дві сторони однієї медалі".

Як повідомляли, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Міністр оборони Борис Пісторіус, який є членом СДПН, заявив, що автори "Маніфесту" у своєму прагненні до миру заперечують реальність.