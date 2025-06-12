Лидер СДПГ отверг "манифест" членов своей партии с призывом восстановить отношения с РФ

Лидер немецкой Социал-демократической партии и вице-канцлер Ларс Клингбайль дистанцируется от программного документа нескольких политиков своей партии, которые требовали переориентации оборонной политики и переговоров с Россией.

Заявление Клингбайля приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Вице-канцлер провел прямой эфир в Instagram, в ходе которого заявил, что категорически не согласен с рядом положений "манифеста".

"Мы не нуждаемся в изменении курса на поддержку Украины. Германия не должна выбирать между военной силой и поддержкой Украины, с одной стороны, и дипломатическими усилиями, с другой", – подчеркнул он.

По словам Клингбайля, "это не "или-или", это две стороны одной медали".

Как сообщалось, в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

В документе под названием "Манифест" "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Министр обороны Борис Писториус, который является членом СДПГ, заявил, что авторы "Манифеста" в своем стремлении к миру отрицают реальность.