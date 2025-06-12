Пропалестинські активісти пробрались у дім глави МЗС Швеції

У середу ввечері пропалестинські активісти розмістили повідомлення в під'їзді міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Інцидент стався близько 21:00 в середу ввечері. Активістська група "Комітети Рожава" заявляє, що стоїть за цим.

Газета Aftonbladet першою повідомила про "інцидент із погрозами" на адресу глави МЗС. Поліція підтвердила телеканалу SVT, що розслідує незаконне проникнення після того, як кілька осіб проникли в під'їзд міністра закордонних справ.

"За нашими оцінками, близько двох сторонніх осіб проникли в під'їзд міністра закордонних справ і повісили там плакати. Потім вони пішли, а ми прибули на місце і розпочали попереднє розслідування за фактом незаконного проникнення", – заявив прессекретар поліції Стокгольма Ола Остерлінг.

"Плакати інформують про її часткову відповідальність за голод у Газі, її дії у справі Медіна та те, як вона поводилася під час затримання Грети Тунберг", – пишуть активісти на своєму вебсайті, заявляючи, що їхні дії проти міністра закордонних справ не були загрозливими.

Під час пресконференції щодо ситуації на Близькому Сході в четвер вранці Марія Мальмер Стенергард отримала запитання про цей інцидент. Вона не захотіла коментувати його, але сказала: "Я завжди буду відстоювати право на демонстрації та протести, а також право бути політиком, не боячись погроз і насильства в суспільстві".

"Ми бачили розвиток подій останніх тижнів, і я отримую інформацію про те, що депутати парламенту відчувають страх, не наважуються вільно пересуватися", – додала вона.

У середу біля парламенту також відбулася демонстрація на підтримку Палестини. Депутатка від партії "Шведські демократи" Джессіка Стегруд опублікувала відео, на якому її затримали і зняли на камеру.

"Напали на мене, обрану народом, біля мого робочого місця. Я, до речі, ніколи не висловлювалася з цього питання. Невже ми дійсно хочемо, щоб так було в Швеції?" – написала вона в X.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон у коментарі для SVT заявив, що за останню добу кількох політиків переслідували активісти.

"Важка відповідальність тепер лежить на тих, хто, поширюючи брехню, романтику терору та антисемітизм, поляризує суспільство і розпалює ненависть у Швеції. Не переносьте конфлікти Близького Сходу на вулиці та площі Швеції", – наголосив він.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року шведську активістку Грету Тунберг двічі затримували на пропалестинських акціях.

Вона також протестувала проти участі ізраїльської представниці на минулорічному Євробаченні у Мальме.