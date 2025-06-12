Пропалестинские активисты проникли в дом главы МИД Швеции

В среду вечером пропалестинские активисты разместили сообщение в подъезде министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Инцидент произошел около 21:00 в среду вечером. Активистская группа "Комитеты Рожава" заявляет, что стоит за этим.

Газета Aftonbladet первой сообщила об "инциденте с угрозами" в адрес главы МИД. Полиция подтвердила телеканалу SVT, что расследует незаконное проникновение, после того как несколько человек проникли в подъезд министра иностранных дел.

"По нашим оценкам, около двух посторонних лиц проникли в подъезд министра иностранных дел и повесили там плакаты. Затем они ушли, а мы прибыли на место и начали предварительное расследование по факту незаконного проникновения", – заявил пресс-секретарь полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

"Плакаты информируют о ее частичной ответственности за голод в Газе, ее действиях в деле Медина и том, как она вела себя во время задержания Греты Тунберг", – пишут активисты на своем веб-сайте, заявляя, что их действия против министра иностранных дел не были угрожающими.

Во время пресс-конференции по ситуации на Ближнем Востоке в четверг утром Мария Мальмер Стенергард получила вопрос об этом инциденте. Она не захотела комментировать его, но сказала: "Я всегда буду отстаивать право на демонстрации и протесты, а также право быть политиком, не боясь угроз и насилия в обществе".

"Мы видели развитие событий последних недель, и я получаю информацию о том, что депутаты парламента испытывают страх, не решаются свободно передвигаться", – добавила она.

В среду у парламента также прошла демонстрация в поддержку Палестины. Депутат от партии "Шведские демократы" Джессика Стегруд опубликовала видео, на котором ее задержали и сняли на камеру. "Напали на меня, избранную народом, возле моего рабочего места. Я, кстати, никогда не высказывалась по этому вопросу. Неужели мы действительно хотим, чтобы так было в Швеции?" – написала она в X.

Премьер-министр Ульф Кристерссон в комментарии для SVT заявил, что за последние сутки несколько политиков преследовались активистами.

"Тяжелая ответственность теперь лежит на тех, кто, распространяя ложь, романтику террора и антисемитизм, поляризует общество и разжигает ненависть в Швеции. Не переносите конфликты Ближнего Востока на улицы и площади Швеции", – подчеркнул он.

Напомним, в начале сентября прошлого года шведскую активистку Грету Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.

Она также протестовала против участия израильской представительницы на прошлогоднем Евровидении в Мальме.