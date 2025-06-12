Влада Брюсселя просить у ЄС грошей для завершення робіт на розв’язці біля євроінституцій

Тимчасовий уряд Брюссельського регіону хоче, щоб інституції ЄС виділили додаткові кошти для покриття витрат на реконструкцію кругової транспортної розв’язки на площі Шумана біля євроінституцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Провідні брюссельські політики надіслали лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, голови Євроради Антоніу Кошти, очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, президентки Європарламенту Роберти Метсоли та голови Європейського комітету регіонів Каті Тютто.

"Ви, мабуть, не могли не помітити, що на площі Шумана тривають масштабні роботи", – йдеться в листі.

"Ваша підтримка стане потужним сигналом про прихильність європейських інституцій до міста, яке їх приймає, та відчутним внеском у зміцнення зв’язків між Європою та її столицею", – написали міністр-президент Брюссельського столичного регіону Руді Вервоорт, міністр європейських відносин та міського планування Анс Персоонс та керівник департаменту мобільності та громадських робіт Ельке Ван ден Брандт – усі вони є членами тимчасового уряду Брюссельського регіону.

Реконструкція знаменитого кругового руху – епіцентру сталевих і скляних будівель, в яких розміщуються інституції ЄС – розпочалася восени 2023 року і мала завершитися влітку 2026 року. Однак запропонований сталевий навіс посередині площі загрожує різким зростанням витрат, що залишить уряду 3 мільйони євро дефіциту.

Місто Брюссель бореться з величезним дефіцитом бюджету та серйозним політичним паралічем.

"Скрутне бюджетне становище Брюссельського столичного регіону, а також те, що новий уряд Брюсселя ще не набрав повної сили, означають, що проєкт буде поставлений під загрозу, якщо не буде швидко надано гарантій щодо необхідного додаткового фінансування", – написали міністри.

Уряд сподівається, що інституції ЄС виділять додаткові кошти для затвердження тендеру до 30 червня. Недотримання цього терміну може спричинити "ще більші додаткові витрати", попередили посадовці.

"Наразі уряд Брюсселя не може взяти на себе необхідних зобов'язань щодо фінансування додаткових витрат на реалізацію проєкту навісу; зобов'язання має бути взято на себе не пізніше 30 червня, коли має бути підписано поточний тендер", – додається в листі.

Минулого тижня бельгійські правоохоронці евакуювали людей з однієї з будівель інституцій Європейського Союзу та тимчасово перекрили головну магістраль у європейському кварталі Брюсселя після виявлення підозрілого пакунка.

Нагадаємо, у січні працівників Єврокомісії евакуювали через підозріле авто.