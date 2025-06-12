Власти Брюсселя просят у ЕС денег для завершения работ на развязке возле евроинституций

Временное правительство Брюссельского региона хочет, чтобы институты ЕС выделили дополнительные средства для покрытия расходов на реконструкцию круговой транспортной развязки на площади Шумана возле евроинституций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ведущие брюссельские политики направили письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Кошти, главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Европарламента Роберте Метсоле и председателю Европейского комитета регионов Кате Тютто.

"Вы, наверное, не могли не заметить, что на площади Шумана продолжаются масштабные работы", – говорится в письме.

"Ваша поддержка станет мощным сигналом о приверженности европейских институтов к городу, который их принимает, и ощутимым вкладом в укрепление связей между Европой и ее столицей", – написалиминистр-президент Брюссельского столичного региона Руди Вервоорт, министр европейских отношений и городского планирования Анс Персоонс и руководитель департамента мобильности и общественных работ Эльке Ван ден Брандт – все они являются членами временного правительства Брюссельского региона.

Реконструкция знаменитого кругового движения – эпицентра стальных и стеклянных зданий, в которых размещаются институты ЕС, – началась осенью 2023 года и должна была завершиться летом 2026 года. Однако предложенный стальной навес посередине площади грозит резким ростом расходов, что оставит правительству 3 миллиона евро дефицита.

Город Брюссель борется с огромным дефицитом бюджета и серьезным политическим параличом.

"Трудное бюджетное положение Брюссельского столичного региона, а также то, что новое правительство Брюсселя еще не набрало полной силы, означают, что проект будет поставлен под угрозу, если не будет быстро предоставлено гарантий относительно необходимого дополнительного финансирования", – написали министры.

Правительство надеется, что институты ЕС выделят дополнительные средства для утверждения тендера до 30 июня. Несоблюдение этого срока может повлечь "еще большие дополнительные расходы", предупредили чиновники.

"Сейчас правительство Брюсселя не может взять на себя необходимых обязательств по финансированию дополнительных расходов на реализацию проекта навеса; обязательства должны быть взяты на себя не позднее 30 июня, когда должен быть подписан текущий тендер", – добавляется в письме.

На прошлой неделе бельгийские правоохранители эвакуировали людей из одного из зданий институтов Европейского Союза и временно перекрыли главную магистраль в европейском квартале Брюсселя после обнаружения подозрительного пакета.

Напомним, в январе работников Еврокомиссии эвакуировали из-за подозрительного авто.