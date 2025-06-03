У Брюсселі через підозрілий предмет евакуювали людей з будівлі ЄС

У вівторок бельгійські правоохоронці евакуювали людей з однієї з будівель інституцій Європейського Союзу та тимчасово перекрили головну магістраль у європейському кварталі Брюсселя після виявлення підозрілого пакунка.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Politico.

Рух транспорту було зупинено на жвавій вулиці Рю де ла Луа поблизу штаб-квартири Єврокомісії "Берлемон". Близько 14:20 за місцевим часом вулицю знову відкрили для пересування.

О 13:55 Єврокомісія розіслала працівникам повідомлення про поліцейське втручання через підозрілий предмет перед однією з будівель інституцій ЄС. Згодом, о 14:20, надійшло друге повідомлення: "Поліцейське втручання біля будівлі завершено. Ситуація нормалізована".

Поки тривала перевірка, вулицю було оточено поліцейськими машинами та пожежними авто. Людей з будівлі "Коперник", де розташований цифровий департамент Єврокомісії DG CONNECT, евакуювали поліцейські.

Місцева поліція та пожежна служба утрималися від офіційних коментарів щодо події.

Нагадаємо, у січні працівників Єврокомісії евакуювали через підозріле авто.

А в середині травня один з аеропортів Брюсселя закривали через повідомлення про бомбу.