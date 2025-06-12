На туристичному острові Данії заборонили купатись через нафтове забруднення

Влада популярного серед туристів острова Рьомьо біля східного берега Данії розпорядилась тимчасово закрити пляжі, коли неподалік виявили нафтову пляму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Рішення закрити пляжі на Рьомьо ухвалили після того, як там виявили маленькі грудочки нафти – імовірно, з нафтової плями, яку помітили біля західного узбережжя острова.

Поки що невідомо, звідки взялося забруднення.

Представник рятувальних служб Торбен Годбалле, який керує ліквідацією забруднення на Рьомьо, стверджує, що "така ситуація тут трапляється вкрай рідко".

Влада перекрила доступ до пляжу і заборонила заходити у воду, доки не переконається, що нафта не може зашкодити людям у воді.

"Ми проводимо розвідку, щоб отримати повну картину ситуації, а потім вирішимо, як очистити пляж якнайшвидше і якнайкраще, з урахуванням екологічних вимог", – сказав Годбалле в коментарі DR.

За останніми даними, в результаті забруднення не постраждали ані тварини, ані люди.

Острів Рьомьо є популярним серед туристів, які відвідують Данію, зокрема німців.

Наприкінці травня біля берегів Швеції сіло на мілину судно Meshka під панамським прапором, яке прямувало до російського Висоцька з нафтою.