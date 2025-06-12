На туристическом острове Дании запретили купаться из-за нефтяного загрязнения

Власти популярного среди туристов острова Рёмё у восточного побережья Дании распорядились временно закрыть пляжи, когда неподалеку обнаружили нефтяное пятно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Решение закрыть пляжи на Рёмё приняли после того, как там обнаружили маленькие комочки нефти – предположительно, из нефтяного пятна, которое заметили у западного побережья острова.

Пока неизвестно, откуда взялось загрязнение.

Представитель спасательных служб Торбен Годбалле, который руководит ликвидацией загрязнения на Рёмё, утверждает, что "такая ситуация здесь случается крайне редко".

Власти перекрыли доступ к пляжу и запретили заходить в воду, пока не убедятся, что нефть не может навредить купальщикам в воде.

"Мы проводим разведку, чтобы получить полную картину ситуации, а затем решим, как очистить пляж как можно быстрее и как можно лучше, с учетом экологических требований", – сказал Годбалле в комментарии DR.

По последним данным, в результате загрязнения не пострадали ни животные, ни люди.

Остров Рёмё является популярным среди туристов, посещающих Данию, в частности немцев.

В конце мая у берегов Швеции село на мель судно Meshka под панамским флагом, которое направлялось в российский Высоцк с нефтью.