Ryanair штрафуватиме дебоширів

Найбільший у Європі ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запровадження штрафів у 500 євро для пасажирів, які порушують порядок на борту.

Про це перевізник сповістив у четвер, пише "Європейська правда".

У Ryanair пояснили, що прагнуть боротися з "недисциплінованою поведінкою пасажирів на благо своїх пасажирів та екіпажу".

"Ми запровадили штраф у розмірі 500 євро, який буде накладатися на всіх пасажирів, яких буде висаджено з літака через їхню неадекватну поведінку", – пояснив представник лоукостера.

Він висловив сподівання, що штраф стане запобіжним заходом для усунення "неприпустимої поведінки на борту наших літаків".

Раніше Ryanair подавала до суду на пасажирів, через які зривали рейси, з вимогою сплатити компенсацію.

В одному випадку авіакомпанія вимагала понад 15 тисяч євро компенсації після того, як рейс з Дубліна до Канарських островів був перенаправлений до Португалії через пасажира, який порушував порядок.

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі раніше закликав запровадити обмеження на продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість випадків, коли п’яні пасажири на борту літака влаштовують бійки.