Голова Ryanair закликає обмежити продаж алкоголю в аеропортах через п’яні інциденти

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі пропонує запровадити обмеження на продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість випадків, коли п’яні пасажири на борту літака влаштовують бійки.

Про це О’Лірі сказав в інтерв’ю британським ЗМІ, зокрема The Telegraph та The Independent, повідомляє "Європейська правда".

На думку керівника Ryanair, в аеропортах потрібно обмежити продаж алкоголю одному пасажиру до двох напоїв, аби стримати "антисоціальну поведінку" та насильство під час польотів.

За його словами, на рейсах Ryanair інциденти за участю п’яних пасажирів відбуваються щотижня, від чого страждають і бортпровідники. Крім того, авіакомпаніям важко визначити, чи є людина нетверезою, під час посадки на літак.

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"Ми не дозволяємо людям сідати за кермо в нетверезому стані, але продовжуємо саджати їх в літаки на висоту 33 000 футів (10 тисяч метрів. – Ред.)", – сказав О’Лірі.

Збільшення числа п’яних інцидентів на борту літаків голова Ryanair пов’язує із довшим часом очікування в аеропортах.

Він каже, що проблема стосується всіх європейських рейсів, та особливо часто трапляється на рейсах до Ібіци. Через це, каже О’Лірі, Ryanair тепер забороняє пасажирам проносити навіть пляшки з водою, бо туди часто вливають горілку.

Ryanair – один із найбільших європейських лоукостерів, який оперує рейсами між 37 країнами. У 2023-24 фінансовому році його послугами скористались майже 184 мільйони пасажирів.

Раніше лоукостер заявив, що скоротить на 20% свій трафік в аеропорту Берлін-Бранденбург через одні з найвищих в Європі зборів за розташування.