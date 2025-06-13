Італія надасть Молдові ще 14 млн євро на заходи енергоефективності та субсидії

Італія виділить ще 14 млн євро через Програму розвитку ООН на підвищення енергоефективності у Молдові, субсидії та ще кілька проєктів у соціальній сфері.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

12 червня Італія та Молдова підписали угоду, що доповнює допомогу обсягом 20 млн євро, надану у листопаді 2023 року і січні 2025 року.

Додаткові 14 млн євро розподілять на кілька напрямків. Частину коштів спрямують у Фонд зниження енергозалежності – для програми субсидій споживачам під час опалювального сезону.

Ще частину використають для ремонту і модернізації двох регіональних центрів з надання соціальних послуг.

Також завдяки італійським коштам розширять пілотний проєкт "розумного" обліку енерговитрат у житловому фонді.

До 2022 року кількість "розумних" лічильників має досягнути 100 тисяч, що становитиме близько 7% від загальної кількості споживачів електроенергії.

На початку року Італія надала 2 млн євро на посилення енергетичної стійкості українських міст.

Нагадаємо, днями у Молдові попередили, що Росія може знову влаштувати енергокризу у Придністров'ї.