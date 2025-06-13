Италия предоставит Молдове еще 14 млн евро на меры энергоэффективности и субсидии

Италия выделит еще 14 млн евро через Программу развития ООН на повышение энергоэффективности в Молдове, субсидии и еще несколько проектов в социальной сфере.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

12 июня Италия и Молдова подписали соглашение, дополняющее помощь объемом 20 млн евро, предоставленную в ноябре 2023 года и январе 2025 года.

Дополнительные 14 млн евро распределят на несколько направлений. Часть средств направят в Фонд снижения энергозависимости – для программы субсидий потребителям во время отопительного сезона.

Еще часть используют для ремонта и модернизации двух региональных центров по предоставлению социальных услуг.

Также благодаря итальянским средствам расширят пилотный проект "умного" учета энергозатрат в жилом фонде.

К 2022 году количество "умных" счетчиков должно достичь 100 тысяч, что составит около 7% от общего количества потребителей электроэнергии.

В начале года Италия предоставила 2 млн евро на усиление энергетической устойчивости украинских городов.

Напомним, на днях в Молдове предупредили, что Россия может снова устроить энергокризис в Приднестровье.