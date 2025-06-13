Польські прикордонники за добу зафіксували 180 спроб перетину кордону з Білорусі

Протягом 12 червня польські прикордонники зафіксували понад 180 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі.

Про це Прикордонна служба повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

Протягом доби у четвер прикордонники, що патрулюють кордон з Білоруссю, виявили більш як 180 спроб мігрантів перейти кордон.

"Щодо 24 осіб ведуться заходи щодо їхнього затримання. Одну особу затримано за сприяння", – повідомили у заяві Прикордонної служби.

Ще трьом особам надавали допомогу, але обставини ситуації не уточнюють.

З п’ятниці по неділю у Польщі зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, повідомляли про кілька нападів мігрантів на прикордонників.

Міграційний тиск спостерігається і на кордоні Латвії з Білоруссю.