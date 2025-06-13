Польські прикордонники за добу зафіксували 180 спроб перетину кордону з Білорусі
Новини — П'ятниця, 13 червня 2025, 10:20 —
Протягом 12 червня польські прикордонники зафіксували понад 180 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі.
Про це Прикордонна служба повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".
Протягом доби у четвер прикордонники, що патрулюють кордон з Білоруссю, виявили більш як 180 спроб мігрантів перейти кордон.
"Щодо 24 осіб ведуться заходи щодо їхнього затримання. Одну особу затримано за сприяння", – повідомили у заяві Прикордонної служби.
Ще трьом особам надавали допомогу, але обставини ситуації не уточнюють.
З п’ятниці по неділю у Польщі зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, повідомляли про кілька нападів мігрантів на прикордонників.
Міграційний тиск спостерігається і на кордоні Латвії з Білоруссю.
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