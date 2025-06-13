Польские пограничники за сутки зафиксировали 180 попыток пересечения границы из Беларуси

В течение 12 июня польские пограничники зафиксировали более 180 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси.

Об этом Пограничная служба сообщила в своем X, пишет "Европейская правда".

В течение суток в четверг пограничники, патрулирующие границу с Беларусью, обнаружили более 180 попыток мигрантов перейти границу.

"В отношении 24 человек ведутся мероприятия по их задержанию. Один человек задержан за содействие", – сообщили в заявлении Пограничной службы.

Еще трем лицам оказывали помощь, но обстоятельства ситуации не уточняют.

С пятницы по воскресенье в Польше зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, сообщали о нескольких нападениях мигрантов на пограничников.

Миграционное давление наблюдается и на границе Латвии с Беларусью.