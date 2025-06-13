Нетаньяху рассказал Мерцу об ударах по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил ему об атаке Израиля по Ирану в телефонном разговоре.

Об этом говорится в заявлении Мерца, пишет "Европейская правда".

Утром 13 июня Мерц и Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого премьер Израиля сообщил канцлеру Германии о недавних ударах по объектам Ирана.

Мерц заявил, что у Израиля есть право на самозащиту, а Иран не должен разрабатывать ядерное оружие.

Также он сообщил, что Германия тесно координирует свои действия с партнерами, в частности США, Великобританией и Францией.

"Мы призываем обе стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизировать весь регион", – сказал Мерц.

Канцлер Германии созвал заседание совета безопасности, который принял решение принять все необходимые меры для защиты граждан Германии в Израиле, Иране и регионе, а также усилить охрану еврейских и израильских объектов.

Мерц добавил, что Германия много лет выражает обеспокоенность по поводу развитой ядерной программы Ирана, и что Иран до сих пор не выполняет своих обязательств по раскрытию работ по обогащению ядерного материала, способного к созданию оружия.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб в частности главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

Отметим, на фоне этих событий премьер-министр Британии Кир Стармер призвал к сдержанности, а министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает удар Израиля по Ирану "очень опасным".