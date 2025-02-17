Молдова нагадала, що російські військові у Придністров’ї перебувають там незаконно

В МЗС Молдови повторили, що присутність російських військових у Придністров’ї є незаконною і Кишинів очікує на безумовне виведення цього контингенту.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Молдови.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Молдова завжди вимагала повного виведення російських військ з лівобережжя Дністра.

"Жоден іноземний військовий, що незаконно перебуває на території нашої країни, не має права тут залишатися. Російську армію потрібно вивести повністю і безумовно, відповідно до міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Росія", – наголосили в МЗС Молдови.

Водночас в МЗС не стали коментувати цифри стосовно поточної кількості російських військових у Придністров’ї.

Перед цим у Бюро реінтеграції Молдови зазначили, що президент України у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції назвав неправильні цифри щодо кількості російських військових у Придністров’ї, але точна їх чисельність невідома і Кишиневу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що зараз склався такий міжнародний контекст, який може призвести до виведення російських військ з Придністров’я. На його думку, це питання може стати частиною переговорів щодо України.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".