Санду ответила на заявление премьера Молдовы о 10 тысячах военных РФ в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала заявление премьера страны Дорина Речана о намерении РФ разместить 10 тысяч военных в Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Санду приводит ZIUA.md.

Молдавский президент отметила, что располагает "определенной информацией", согласно которой Россия готовит расширение контингента в Приднестровье.

"Да, именно об этом он (Речан. – Ред.) и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра? Из некоторой информации, которая у нас есть. Это опасная цифра", – отметила она.

При этом Санду не уточнила, откуда она получила информацию о возможном развертывании российских войск в Приднестровье.

Напомним, Дорин Речан в интервью Financial Times заявлял, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.

По оценкам, в настоящее время в Приднестровье находятся около 1500 военнослужащих под российским флагом, но большинство из них – местные жители.

Молдова последовательно подчеркивает, что присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным и Кишинев ожидает безусловного вывода этого контингента.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".