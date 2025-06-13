У Брюсселі поліцейські протестували через арешт офіцера після загибелі хлопчика

Сотні поліцейських протестували в п'ятницю біля Палацу правосуддя у Брюсселі проти арешту поліцейського у зв'язку з загибеллю 11-річного хлопчика під час переслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Близько 300 поліцейських, серед яких були представники поліцейських підрозділів Брюсселя та Антверпена, зібралися на площі Поелаерт, щоб висловити протест проти арешту офіцера.

Арешт викликав обурення поліцейських профспілок, оскільки після смерті 11-річного Фабіана, який загинув у парку Елізабет на північному заході Брюсселя після поліцейської погоні на початку червня, напруга між правоохоронними органами та місцевою громадою зростає.

За словами прокурора, попереднє розслідування показало, що поліцейський почав переслідування, не увімкнувши сирену та проблискові маячки, і в'їхав у парк, куди заборонено в'їзд автомобілям, на швидкості понад 40 кілометрів на годину.

"Ніхто не хотів смерті маленького Фабіана. Люди іноді забувають, що ми теж матері і батьки", – сказав у п'ятницю в ефірі місцевої радіостанції начальник поліції Мішель Гуваертс.

"Можливо, він був необережним, але цей арешт став великою несподіванкою. Колеги вважають, що це могло статися і з ними ", – додав він.

Раніше того ж дня сотні протестувальників проти поліцейського насильства зібралися в тому ж місці поблизу Палацу правосуддя.

Вони протестували проти смерті в брюссельській в'язничній камері в січні 2023 року Сурур Абуда, 46-річної жінки алжирського походження, яка перенесла серцевий напад, а також у зв’язку зі смертю Фабіана, чия родина походить з Молдови.

"Сурур, Фабіан: ми не забудемо, ми не пробачимо", "Хто захистить нас від поліції?", – було написано на плакатах протестувальників.

Як повідомлялося, поліцейський, якого звинувачують у наїзді та вбивстві хлопчика на самокаті під час переслідування в брюссельському парку минулого тижня, поміщений під домашній арешт.

Нагадаємо, у квітні тисячі людей вийшли на вулиці в північно-західному німецькому місті Ольденбург у землі Нижня Саксонія та в інших містах, протестуючи проти смертельного поранення поліцейськими темношкірого чоловіка.

А у червні 2023 року Францією прокотилася велика хвиля заворушень після загибелі під час затримання неповнолітнього хлопця іммігрантського походження.