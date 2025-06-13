В Брюсселе полицейские протестовали из-за ареста офицера после гибели мальчика

Сотни полицейских протестовали в пятницу возле Дворца правосудия в Брюсселе против ареста полицейского в связи с гибелью 11-летнего мальчика во время преследования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Около 300 полицейских, среди которых были представители полицейских подразделений Брюсселя и Антверпена, собрались на площади Поэлаэрт, чтобы выразить протест против ареста офицера.

Арест вызвал возмущение полицейских профсоюзов, поскольку после смерти 11-летнего Фабиана, который погиб в парке Элизабет на северо-западе Брюсселя после полицейской погони в начале июня, напряжение между правоохранительными органами и местной общиной растет.

По словам прокурора, предварительное расследование показало, что полицейский начал преследование, не включив сирену и проблесковые маячки, и въехал в парк, куда запрещен въезд автомобилям, на скорости более 40 километров в час.

"Никто не хотел смерти маленького Фабиана. Люди иногда забывают, что мы тоже матери и отцы", – сказал в пятницу в эфире местной радиостанции начальник полиции Мишель Гуваертс.

"Возможно, он был неосторожным, но этот арест стал большой неожиданностью. Коллеги считают, что это могло произойти и с ними", – добавил он.

Ранее в тот же день сотни протестующих против полицейского насилия собрались в том же месте возле Дворца правосудия.

Они протестовали против смерти в брюссельской тюремной камере в январе 2023 года Сурур Абуда, 46-летней женщины алжирского происхождения, которая перенесла сердечный приступ, а также в связи со смертью Фабиана, чья семья происходит из Молдовы.

"Сурур, Фабиан: мы не забудем, мы не простим", "Кто защитит нас от полиции?" – было написано на плакатах протестующих.

Как сообщалось, полицейский, которого обвиняют в наезде и убийстве мальчика на самокате во время преследования в брюссельском парке на прошлой неделе, помещен под домашний арест.

Напомним, в апреле тысячи людей вышли на улицы в северо-западном немецком городе Ольденбург в земле Нижняя Саксония и в других городах, протестуя против смертельного ранения полицейскими темнокожего мужчины.

А в июне 2023 года Францией прокатилась большая волна беспорядков после гибели при задержании несовершеннолетнего парня иммигрантского происхождения.