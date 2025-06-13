Вучич розповів, коли в Сербії можливі дострокові вибори

Дострокові парламентські вибори в Сербії можуть відбутись наприкінці 2026 або на початку 2027 року, заявив президент Александар Вучич.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Вучич зробив на конференції з безпеки GLOBSEC 2025 у Празі, його цитує Danas.

За словами сербського президента, протестувальники вимагають виборів, але зараз Сербія має багато роботи з міжнародною виставкою Expo та у сфері європейської інтеграції.

"Вибори відбудуться або наприкінці наступного року, або на початку 2027 року. Рік тому у нас були вибори, а зараз у нас багато підготовки до Expo 2027. Нам потрібно багато працювати, зокрема на нашому європейському шляху. Тоді народ вирішить, хто керуватиме країною", – сказав Вучич.

Нагадаємо, у Сербії понад пів року тривають масштабні протести. Їх викликала трагедія на залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року, яка забрала життя 16 людей. Протестувальники звинувачують уряд у корупції та неефективному управлінні державними інституціями, які значною мірою перебувають під контролем Вучича.

Зокрема, повідомляли, що 25 членів Сербської академії наук і мистецтв підписали петицію із закликом відставки Вучича.

При цьому сам Вучич і раніше допускав можливість дострокових виборів до парламенту.

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