Вучич рассказал, когда в Сербии возможны досрочные выборы

Досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в конце 2026 или в начале 2027 года, заявил президент Александар Вучич.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Вучич сделал на конференции по безопасности GLOBSEC 2025 в Праге, его цитирует Danas.

По словам сербского президента, протестующие требуют выборов, но сейчас у Сербии много работы с международной выставкой Expo и в сфере европейской интеграции.

"Выборы состоятся либо в конце следующего года, либо в начале 2027 года. Год назад у нас были выборы, а сейчас у нас много подготовки к Expo 2027. Нам нужно много работать, в частности на нашем европейском пути. Тогда народ решит, кто будет руководить страной", – сказал Вучич.

Напомним, в Сербии более полугода продолжаются масштабные протесты. Их вызвала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года, которая унесла жизни 16 человек. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и неэффективном управлении государственными институтами, которые в значительной степени находятся под контролем Вучича.

В частности, сообщалось, что 25 членов Сербской академии наук и искусств подписали петицию с призывом отставки Вучича.

При этом сам Вучич и ранее допускал возможность досрочных выборов в парламент.

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