У Британії засудили до вʼязниці стажера розвідслужби, який узяв секретні дані додому
25-річного студента Хасана Аршада, який стажувався у британському управлінні сигнальної розвідки GCHQ, засудили до тюремного строку за недбале поводження із секретною інформацією.
Про це в пʼятницю сповістила прокуратура Британії, пише "Європейська правда".
Аршад стажувався у GCHQ у 2019 і 2021-2022 роках, причому його посада передбачала роботу з даними у мережі з найвищим рівнем секретності.
Як встановило слідство, у серпні 2022 року чоловік скопіював файли з надсекретною інформацією на свій телефон, після чого вирушив додому й перекинув дані на домашній компʼютер.
Під час обшуків у будинку Аршада у вересні того ж року на його пристроях були виявлені не тільки секретні дані, а й непристойні зображення дітей.
На суді в березні 2025-го чоловік визнав себе винним у скоєнні одного злочину, пов'язаного з несанкціонованими діями з комп'ютером, що створили значну загрозу серйозної шкоди національній безпеці.
Адвокатка чоловіка наполягала, що той забрав секретні дані додому, оскільки не встигав виконати вчасно робоче завдання.
Зрештою суддя присудив Аршаду покарання у вигляді семи з половиною років позбавлення волі.
Нагадаємо, у 2023 році Міністерство оборони Великої Британії розпочало розслідування після появи інформації про те, що електронні листи із секретними даними були надіслані в Малі замість Пентагону через одрук.