В Британии приговорили к заключению стажера разведслужбы, взявшего секретные данные домой

25-летний студент Хасан Аршад, который стажировался в британском управлении сигнальной разведки GCHQ, приговорен к тюремному сроку за небрежное обращение с секретной информацией.

Об этом в пятницу сообщила прокуратура Великобритании, пишет "Европейская правда".

Аршад стажировался в GCHQ в 2019 и 2021-2022 годах, причем его должность предполагала работу с данными в сети с самым высоким уровнем секретности.

Как установило следствие, в августе 2022 года мужчина скопировал файлы с секретной информацией на свой телефон, после чего отправился домой и перебросил данные на домашний компьютер.

Во время обысков в доме Аршада в сентябре того же года на его устройствах были обнаружены не только секретные данные, но и непристойные изображения детей.

На суде в марте 2025 года мужчина признал себя виновным в совершении одного преступления, связанного с несанкционированными действиями с компьютером, которые создали значительную угрозу серьезного ущерба национальной безопасности.

Адвокат мужчины настаивала, что тот забрал секретные данные домой, поскольку не успевал выполнить вовремя рабочее задание.

В итоге судья приговорил Аршада к наказанию в виде семи с половиной лет лишения свободы.

Напомним, в 2023 году Министерство обороны Великобритании начало расследование после появления информации о том, что электронные письма с секретными данными были отправлены в Мали вместо Пентагона из-за опечатки.