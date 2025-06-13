В Британии приговорили к заключению стажера разведслужбы, взявшего секретные данные домой
25-летний студент Хасан Аршад, который стажировался в британском управлении сигнальной разведки GCHQ, приговорен к тюремному сроку за небрежное обращение с секретной информацией.
Об этом в пятницу сообщила прокуратура Великобритании, пишет "Европейская правда".
Аршад стажировался в GCHQ в 2019 и 2021-2022 годах, причем его должность предполагала работу с данными в сети с самым высоким уровнем секретности.
Как установило следствие, в августе 2022 года мужчина скопировал файлы с секретной информацией на свой телефон, после чего отправился домой и перебросил данные на домашний компьютер.
Во время обысков в доме Аршада в сентябре того же года на его устройствах были обнаружены не только секретные данные, но и непристойные изображения детей.
На суде в марте 2025 года мужчина признал себя виновным в совершении одного преступления, связанного с несанкционированными действиями с компьютером, которые создали значительную угрозу серьезного ущерба национальной безопасности.
Адвокат мужчины настаивала, что тот забрал секретные данные домой, поскольку не успевал выполнить вовремя рабочее задание.
В итоге судья приговорил Аршада к наказанию в виде семи с половиной лет лишения свободы.
Напомним, в 2023 году Министерство обороны Великобритании начало расследование после появления информации о том, что электронные письма с секретными данными были отправлены в Мали вместо Пентагона из-за опечатки.