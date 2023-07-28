Британські посадовці помилково надсилали секретні листи до Малі замість Пентагону

Міністерство оборони Великої Британії розпочало розслідування після появи інформації про те, що електронні листи із секретними даними були надіслані в Малі замість Пентагону через одрук.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Зазначається, що електронні адреси американського військового відомства мають спеціальний домен.mil.

Однак якщо пропустити літеру "і", то лист буде відправлений на адресу з доменом .ml – африканської країни Малі, яка є близькою союзницею Росії.

Представники британського Міноборони стверджують, що електронні листи не містили інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку.

За їхніми словами, помилка була пов’язана із невеликою кількістю листів.

"Ми розпочали розслідування після того, як невелика кількість електронних листів була помилково переадресована на неправильний домен. Ми впевнені, що вони не містили жодної інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку або технічні дані", – заявив представник Міноборони у коментарі агентству PA.

Він додав, що вся конфіденційна інформація "передається через системи, розроблені для мінімізації ризику помилкового відправлення".

"Міноборони постійно переглядає свої процеси і наразі виконує програму роботи з удосконалення управління інформацією, запобігання втраті даних і контролю над секретною інформацією", – додав представник оборонного відомства.

Раніше про аналогічну помилку повідомив Пентагон. З'ясувалося, що мільйони електронних листів американських військових були переслані до Малі через одрук, що призвело до витоку таємної інформації.

Водночас в американському оборонному відомстві запевнили, що конфіденційні листи не потрапили до Малі, оскільки жоден з них не надсилався з офіційних електронних адрес Міноборони США.