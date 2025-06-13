Польща заявила, що Росія знову порушила повітряний простір над Балтією

Британські винищувачі вранці у пʼятницю перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило у соцмережі Х Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польської сторони, 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", – ідеться в повідомленні.

У польських Збройних силах додали, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн Альянсу. Лише цього тижня про це заявила Фінляндія.

Крім того, нещодавно два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі.