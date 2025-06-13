Польша заявила, что Россия снова нарушила воздушное пространство над Балтией

Британские истребители в пятницу утром перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство над Балтийским морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили два британских истребителя, дислоцированные в Польше.

"Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО", – говорится в сообщении.

В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.

Отметим, что это не первый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство стран Альянса. Только на этой неделе об этом заявила Финляндия.

Кроме того, недавно два российских разведывательных самолета были перехвачены британскими истребителями, базирующимися в Польше.