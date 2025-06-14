Президент Польщі застряг у Сінгапурі через загострення між Ізраїлем та Іраном

Президенту Польщі Анджею Дуді довелось зупинятися у Сінгапурі через напружену ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Напередодні стало відомо, що рейс Дуди, який повертався з офіційного візиту до Сінгапуру, затримали через необхідність зміни маршруту внаслідок загострення подій на Близькому Сході.

Спочатку планували, що літак з польським президентом вилетить увечері в п'ятницю. Однак канцелярія президента повідомила, що через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та необхідність зміни маршруту рейс було затримано на довший час.

Як стало відомо Polsat News, вдалося визначити альтернативний маршрут до Польщі і літак з Дудою має вилетіти у найближчі години.

Дуда разом із дружиною Агатою з понеділка перебуває в Південно-Східній Азії. Президентське подружжя відвідало Малайзію та Сінгапур.

Дуда зустрівся, зокрема, з найважливішими політиками обох країн і взяв участь у відкритті Бізнес-форуму Польща-Сінгапур.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".