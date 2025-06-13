Літак Дуди із Сінгапуру змінив маршрут через удари Ізраїлю по Ірану

Рейс президента Польщі Анджея Дуди, який повертався з офіційного візиту до Сінгапуру, затримали через необхідність зміни маршруту внаслідок загострення подій на Близькому Сході.

Про це повідомила канцелярія польського президента у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 13 червня, у канцелярії Дуди повідомили, що через міжнародну ситуацію на Близькому Сході зворотний рейс президента Польщі з офіційного візиту до Сінгапуру було затримано через необхідність зміни маршруту.

Це сталося внаслідок того, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Вранці цього дня стало відомо, що авіалінії змінюють маршрути рейсів або скасовують їх, а Іран закрив повітряний простір.

Лідери Євросоюзу, коментуючи загострення між Ізраїлем та Іраном, закликали до деескалації і дипломатичного врегулювання.