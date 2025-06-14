Президент Польши застрял в Сингапуре из-за обострения между Израилем и Ираном

Президенту Польши Анджею Дуде пришлось остановиться в Сингапуре из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Накануне стало известно, что рейс Дуды, который возвращался с официального визита в Сингапур, задержали из-за необходимости изменения маршрута в связи с обострением событий на Ближнем Востоке.

Изначально планировалось, что самолет с польским президентом вылетит вечером в пятницу. Однако канцелярия президента сообщила, что из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и необходимости изменения маршрута рейс был задержан на более длительное время.

Как стало известно Polsat News, удалось определить альтернативный маршрут в Польшу и самолет с Дудой должен вылететь в ближайшие часы.

Дуда вместе с женой Агатой с понедельника находится в Юго-Восточной Азии. Президентская чета посетила Малайзию и Сингапур.

Дуда встретился, в частности, с важнейшими политиками обеих стран и принял участие в открытии Бизнес-форума Польша-Сингапур.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".