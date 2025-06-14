Естонія закликала ЄС негайно відреагувати на ув’язнення опозиціонера Гварамії в Грузії
У Естонії вважають, що Європейський Союз повинен негайно відреагувати на затримання в Грузії ще одного з лідерів опозиції Ніки Гварамія.
Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Естонії на офіційній сторінці в соцмережі Х (Twitter).
Естонія засудила ув’язнення опозиційного лідера Ніки Гварамія в Грузії та закликала Євросоюз якнайшвидше відреагувати на це.
"Ми рішуче засуджуємо ув'язнення ще одного лідера опозиції, Ніки Гварамія – голови партії "Коаліція за зміни" – "Грузинською мрією", – йдеться у повідомленні.
У МЗС Естонії заявили, що "ЄС повинен негайно відреагувати" на вказану подію.
We strongly condemn the imprisonment of yet another opposition leader, Nika Gvaramia – head of the “Coalition for Change” party – by Georgian Dream.– Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 14, 2025
The EU must respond promptly.
Як повідомляла "Європейська правда", співробітники правоохоронних органів арештували Гварамію у пенітенціарній установі, куди опозиційний політик прибув сам.
Наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії, якого напередодні затримали.
Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.