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Естонія закликала ЄС негайно відреагувати на ув’язнення опозиціонера Гварамії в Грузії

Новини — Субота, 14 червня 2025, 12:19 — Тетяна Висоцька

У Естонії вважають, що Європейський Союз повинен негайно відреагувати на затримання в Грузії ще одного з лідерів опозиції Ніки Гварамія.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Естонії на офіційній сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Естонія засудила ув’язнення опозиційного лідера Ніки Гварамія в Грузії та закликала Євросоюз якнайшвидше відреагувати на це.

"Ми рішуче засуджуємо ув'язнення ще одного лідера опозиції, Ніки Гварамія – голови партії "Коаліція за зміни" – "Грузинською мрією", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Естонії заявили, що "ЄС повинен негайно відреагувати" на вказану подію.

Як повідомляла "Європейська правда", співробітники правоохоронних органів арештували Гварамію у пенітенціарній установі, куди опозиційний політик прибув сам.

​​Наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії, якого напередодні затримали. 

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

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Грузія
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