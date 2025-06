Естонія закликала ЄС негайно відреагувати на ув’язнення опозиціонера Гварамії в Грузії

У Естонії вважають, що Європейський Союз повинен негайно відреагувати на затримання в Грузії ще одного з лідерів опозиції Ніки Гварамія.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Естонії на офіційній сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Естонія засудила ув’язнення опозиційного лідера Ніки Гварамія в Грузії та закликала Євросоюз якнайшвидше відреагувати на це.

"Ми рішуче засуджуємо ув'язнення ще одного лідера опозиції, Ніки Гварамія – голови партії "Коаліція за зміни" – "Грузинською мрією", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Естонії заявили, що "ЄС повинен негайно відреагувати" на вказану подію.

We strongly condemn the imprisonment of yet another opposition leader, Nika Gvaramia – head of the “Coalition for Change” party – by Georgian Dream.



The EU must respond promptly.