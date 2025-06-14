Эстония призвала ЕС немедленно отреагировать на заключение оппозиционера Гварамии в Грузии

В Эстонии считают, что Европейский Союз должен немедленно отреагировать на задержание в Грузии еще одного из лидеров оппозиции Ники Гварамия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Эстонии на официальной странице в соцсети Х (Twitter).

Эстония осудила заключение оппозиционного лидера Ники Гварамия в Грузии и призвала Евросоюз как можно быстрее отреагировать на это.

"Мы решительно осуждаем заключение еще одного лидера оппозиции, Ники Гварамия – председателя партии "Коалиция за перемены" – "Грузинской мечтой", – говорится в сообщении.

В МИД Эстонии заявили, что "ЕС должен немедленно отреагировать" на указанное событие.

Как сообщала "Европейская правда", сотрудники правоохранительных органов арестовали Гварамию в пенитенциарном учреждении, куда оппозиционный политик прибыл сам.

В конце мая городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелии, которого накануне задержали.

Арест Мелии последовал вслед за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.