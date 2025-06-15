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На Кіпрі запустили урядовий додаток з картою укриттів

Новини — Неділя, 15 червня 2025, 10:29 — Олег Павлюк

Уряд Кіпру оголосив про запуск мобільного додатка SafeCY, за допомогою якого громадяни можуть у разі потреби в будь-який час і в режимі реального часу знайти найближче укриття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство внутрішніх справ Кіпру.

За допомогою додатка SafeCY кіпріоти можуть знайти найближче укриття в районі, де вони перебувають, а також за адресою, поштовим індексом тощо.

Там також будуть доступні інструкції та інформація щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

"Розробка та функціонування додатка відображають цілі держави щодо посилення захисту громадян, особливо в надзвичайних ситуаціях, коли необхідне швидке та оперативне інформування", – додали в МВС Кіпру.

Наразі на Кіпрі налічується близько 2200 укриттів цивільного захисту, які в разі надзвичайної ситуації можуть прийняти до 30% населення країни.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські держави почали масово інвестувати в укриття на випадок надзвичайних ситуацій.

Для Кіпру, розташованого неподалік від Близького Сходу, де нещодавно загострилась ескалація між Іраном та Ізраїлем, питання захисту населення має особливе значення.

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