Кіпр готовий прийняти іноземців у разі ескалації між Ізраїлем та Ліваном

Кіпр завершив підготовку до потенційної евакуації іноземців з Лівану та Ізраїлю на випадок, якщо між ліванською "Хезболлою" та ізраїльськими силами спалахнуть сутички.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, його слова цитує DPA, пише "Європейська правда".

Комбос сказав, що Кіпр може прийняти велику кількість людей, зокрема громадян інших країн ЄС і громадян третіх країн, за умови, що вони після цього вирушать на батьківщину.

Серед іншого, в портовому місті Ларнака вже встановлені ліжка у школах та підготовлені санітарні умови, розповів голова кіпрського МЗС. Також для евакуації іноземців можуть задіяти пороми.

Реклама:

Як нагадав Комбос, під час війни в Лівані 2006 року Кіпр тимчасово прийняв близько 60 тисяч людей.

Кіпр є найближчою до Близького Сходу країною-членом Європейського Союзу: звідти переліт до Лівану займає близько 35 хвилин. Плани щодо розміщення іноземців на острові з'явилися на тлі побоювань, що Іран і підтримувані ним сили можуть незабаром розпочати масштабні атаки на Ізраїль.

Занепокоєння повномасштабною регіональною війною зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

У Білому домі припускають, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.