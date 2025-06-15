На Кипре запустили правительственное приложение с картой укрытий

Правительство Кипра объявило о запуске мобильного приложения SafeCY, с помощью которого граждане могут в случае необходимости в любое время и в режиме реального времени найти ближайшее укрытие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство внутренних дел Кипра.

С помощью приложения SafeCY киприоты могут найти ближайшее укрытие в районе, где они находятся, а также по адресу, почтовому индексу и т. д.

Там также будут доступны инструкции и информация о действиях в чрезвычайных ситуациях.

"Разработка и функционирование приложения отражают цели государства по усилению защиты граждан, особенно в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо быстрое и оперативное информирование", – добавили в МВД Кипра.

Сейчас на Кипре насчитывается около 2200 укрытий гражданской защиты, которые в случае чрезвычайной ситуации могут принять до 30% населения страны.

После полномасштабного российского вторжения в Украину европейские государства начали массово инвестировать в укрытия на случай чрезвычайных ситуаций.

Для Кипра, расположенного недалеко от Ближнего Востока, где недавно обострилась эскалация между Ираном и Израилем, вопрос защиты населения имеет особое значение.