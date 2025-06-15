У Франції хочуть заборонити дітям до 3 років доступ до гаджетів з екранами

Міністерка охорони здоров'я та солідарності Франції Катрін Вотрен планує опублікувати в найближчі тижні постанову, що забороняє "екрани в місцях перебування дітей віком до трьох років".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона заявила в інтервʼю Le Journal du Dimanche.

Вотрен сказала, що прагне "заборонити вплив екранів" на найменших дітей – від народження до трьох років – усюди, зокрема й удома.

За словами міністерки, перевіряти дотримання заборони всюди поліція не буде, але сама постанова дозволить "прищепити ідею, що так не можна", провівши паралель із забороною тілесних покарань дітей.

"Поліція не перевіряла в домівках, чи дотримуються заборони, але сам факт її проголошення зрештою закріпив думку, що не можна бити дитину, навіть "легенько по попі", – сказала вона.

Постанова, яка буде опублікована в найближчі тижні, ґрунтується на дослідженнях про негативний вплив екранів на малих дітей, зазначила Вотрен в інтервʼю.

Серед іншого, французькі експерти в галузі охорони здоровʼя в опублікованому у квітні звіті заявили, що взаємодія з екранами в малому віці "назавжди погіршує здоров'я та інтелектуальні здібності" дітей.

Раніше французький президент Емманюель Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

Нагадаємо, що у Франції вже діє заборона на використання телефонів учнями середньої школи.