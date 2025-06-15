Во Франции хотят запретить детям до 3 лет доступ к гаджетам с экранами

Министр здравоохранения и солидарности Франции Катрин Вотрен планирует опубликовать в ближайшие недели постановление, запрещающее "экраны в местах пребывания детей в возрасте до трех лет".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она заявила в интервью Le Journal du Dimanche.

Вотрен сказала, что стремится "запретить влияние экранов" на самых маленьких детей – от рождения до трех лет – везде, в том числе и дома.

По словам министра, проверять соблюдение запрета везде полиция не будет, но само постановление позволит "привить идею, что так нельзя", проведя параллель с запретом телесных наказаний детей.

"Полиция не проверяла в домах, соблюдается ли запрет, но сам факт его провозглашения в конечном итоге закрепил мнение, что нельзя бить ребенка, даже "легенько по попе", – сказала она.

Постановление, которое будет опубликовано в ближайшие недели, основано на исследованиях о негативном влиянии экранов на маленьких детей, отметила Вотрен в интервью.

Среди прочего, французские эксперты в области здравоохранения в опубликованном в апреле отчете заявили, что взаимодействие с экранами в маленьком возрасте "навсегда ухудшает здоровье и интеллектуальные способности" детей.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон пообещал запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.

Напомним, что во Франции уже действует запрет на использование телефонов учениками средней школы.