Парламент Косова 32-й раз поспіль провалив спробу почати роботу

Через понад чотири місяці після парламентських виборів законодавці частково визнаного Косова досі не змогли ухвалити рішення про повноцінний початок роботи парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Асамблея Косова в неділю зібралась уже в 32-й раз, аби спробувати проголосувати за спікера парламенту, але голосування знову завершилось безрезультатно.

Партія глави косовського уряду Альбіна Курті "Самовизначення" не має одноосібної більшості, але продовжує наполягати на призначенні спікером своєї кандидатки Албулени Хаджіу, що відкидають в опозиції.

Своєю чергою опозиція не може висунути узгодженої кандидатури спікера та відкинула варіант таємного голосування за нього. Кожна з трьох великих опозиційних партій також має різне бачення виходу з глухого кута.

За процедурою, Асамблея Косова збирається через кожні 48 годин, поки не зможе закрити установчу сесію – обрати спікера та пʼятьох віцеспікерів.

Президентка Косова Вйоса Османі має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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