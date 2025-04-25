Політична криза в Косово триває: парламент ніяк не може обрати спікера

Парламенту частково визнаного Косова у пʼятницю, 25 квітня, вчетверте не зміг обрати спікера, продовживши політичну кризу, яка триває після виборів більш як два місяці тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Згідно з конституцією Косова, перед тим, як переможець парламентських виборів може сформувати уряд, депутати повинні обрати спікера.

На виборах у лютому 2025 року перемогу здобула партія "Самовизначення" чинного премʼєр-міністра Альбіна Курті, але в неї немає достатньо голосів для формування більшості.

Три найбільші опозиційні партії вже заявили, що не вступатимуть у коаліцію з "Самовизначенням", звинувачуючи Курті в ескалації напруженості на півночі країни, де проживає сербська більшість.

Кандидаткою Курті на посаду спікера Косова є виконувачка обовʼязків міністра юстиції Албулена Хаджіу. Але під час четвертого голосування в пʼятницю вона отримала тільки 57 голосів за мінімально необхідного 61.

Парламент Косова тепер повинен зібратися знову через 48 годин для повторного голосування і робитиме це доти, доки не обере спікера.

Водночас, якщо політичний розкол збережеться, країні загрожують дострокові вибори, зауважує Reuters.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році. У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".