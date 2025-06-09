У Косово призначили муніципальні вибори на тлі хаосу в парламенті

Президентка Косова Вйоса Османі в понеділок призначила дату муніципальних виборів на 12 жовтня, тоді як парламентські вибори на початку лютого нині завершились політичним глухим кутом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Оголошуючи муніципальні вибори, Османі закликала політичні партії, організації та державні установи забезпечити всеосяжний, вільний і справедливий виборчий процес.

На останніх муніципальних виборах у Косово, що відбулися в жовтні 2021 року, обирали мерів 38 муніципалітетів та близько 1000 депутатів міських рад. Їх в основному виграли правоцентристські опозиційні партії.

Партія "Сербський список", що представляє етнічну сербську меншину Косова і близька до уряду Сербії, отримала 10 місць у муніципалітетах на півночі країни.

Муніципальні органи влади в Косово керують місцевою економікою, освітою, охороною здоров'я, інфраструктурою, природними ресурсами, туризмом, культурою та спортом, але не оборонними чи правоохоронними органами.

Лівий Рух "Самовизначення" чинного прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті переміг на парламентських виборах 9 лютого, отримавши 48 із 120 місць, що не достатньо для більшості.

Через це і тиск опозиції, яка виступає проти Курті, косовський парламент досі не зміг обрати нового спікера і з моменту першого засідання парламенту 15 квітня 29 разів невдало проводив голосування.

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