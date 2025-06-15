Самолет, следовавший из Литвы, совершил аварийную посадку в Копенгагене из-за дыма на борту

Пассажирский самолет скандинавской авиакомпании SAS в воскресенье во второй половине дня совершил аварийную посадку в аэропорту Копенгагена.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Самолет вылетел из литовского города Паланга утром в воскресенье и должен был приземлиться в аэропорту Копенгагена после обеда.

Из-за обнаруженного на борту задымления, которое произошло незадолго до планового прибытия, пилоты приняли решение о аварийной посадке. На взлетно-посадочную полосу вызвали спасателей.

"Однако дым самостоятельно рассеялся, и сейчас самолет направлен на проверку", – заявила пресс-секретарь SAS Александра Линдгрен Каукджи.

В результате инцидента никто не пострадал, и пожар тушить не пришлось, добавила она. Причины задымления выясняются.

В прошлом году сообщалось, что пассажирский самолет Scandinavian Airlines был вынужден совершить незапланированную посадку в Копенгагене из-за обнаружения на борту мыши.