Австрійські ультраправі побачили "загрозу нейтралітету" у візиті Зеленського

Ультраправа Австрійська партія свободи заявила про "загрозу нейтралітету" країни через візит президента України Володимира Зеленського та зажадала від уряду звіту про його підготовку.

Про це повідомляє Der Standard, пише "Європейська правда".

Австрійська партія свободи підготувала терміновий запит до уряду із заголовком "Нейтралітет Австрії під загрозою – візит президента України Володимира Зеленського 16 червня 2025 року", а речниця політсили Сузанна Фюрст заявила, що канцлер Крістіан Штокер має "понести відповідальність" за візит.

У запиті партія вимагає пояснень щодо того, як відбувалася підготовка візиту, хто був залучений до цього та які фінансові витрати очікуються.

Австрійські ультраправі почали обурюватися візитом Зеленського одразу після перших повідомлень про те, що це може відбутися.

Також стало відомо, що Австрія планує запропонувати Відень як майданчик для перемовин про завершення російсько-української війни.

У зв’язку з очікуваним приїздом українського президента у центрі Відня посилені заходи безпеки, багато вулиць перекриті вже з 9 ранку.

За даними ЗМІ, о 13 годині за місцевим часом (14:00 за Києвом) має розпочатись зустріч Зеленського з федеральним президентом Александром ван дер Белленом, о 15 годині запланована їхня спільна пресконференція, а о 15:30 почнеться зустріч Зеленського з канцлером Штокером.

Це перший візит Зеленського до Австрії за час повномасштабної війни. Український президент у березні 2023-го виступав в австрійському парламенті через відеозвʼязок.