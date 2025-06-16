Австрийские ультраправые увидели "угрозу нейтралитету" в визите Зеленского

Ультраправая Австрийская партия свободы заявила об "угрозе нейтралитету" страны из-за визита президента Украины Владимира Зеленского и потребовала от правительства отчета о его подготовке.

Об этом сообщает Der Standard, пишет "Европейская правда".

Австрийская партия свободы подготовила срочный запрос к правительству с заголовком "Нейтралитет Австрии под угрозой – визит президента Украины Владимира Зеленского 16 июня 2025 года", а пресс-секретарь политсилы Сузанна Фюрст заявила, что канцлер Кристиан Штокер должен "понести ответственность" за визит.

В запросе партия требует объяснений о том, как проходила подготовка визита, кто был привлечен к этому и какие финансовые расходы ожидаются.

Австрийские ультраправые начали возмущаться визитом Зеленского сразу после первых сообщений о том, что это может произойти.

Также стало известно, что Австрия планирует предложить Вену в качестве площадки для переговоров о завершении российско-украинской войны.

В связи с ожидаемым приездом украинского президента в центре Вены усилены меры безопасности, многие улицы перекрыты уже с 9 утра.

По данным СМИ, в 13 часов по местному времени (14:00 по Киеву) должна начаться встреча Зеленского с федеральным президентом Александром ван дер Белленом, в 15 часов запланирована их совместная пресс-конференция, а в 15:30 начнется встреча Зеленского с канцлером Штокером.

Это первый визит Зеленского в Австрию за время полномасштабной войны. Украинский президент в марте 2023 года выступал в австрийском парламенте по видеосвязи.