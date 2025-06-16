Зеленський розпочав перший візит до Австрії

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Австрії, перший за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє Der Standard, пише "Європейська правда".

О 14:00 за київським часом (13:00 за Віднем) Зеленського і першу леді Олену Зеленську з церемоніями зустріли президент Австрії Александр Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер.

REUTERS/Leonhard Foeger

О 15 годині за Віднем запланована їхня спільна пресконференція, а о 15:30 почнеться зустріч Зеленського з канцлером Штокером.

Der Standard

У зв’язку з приїздом українського президента у центрі Відня посилені заходи безпеки, багато вулиць були перекриті вже з 9 ранку.

Як повідомляли, Австрія під час візиту Зеленського планує запропонувати Відень як майданчик для перемовин про завершення російсько-української війни.

Тим часом австрійські ультраправі побачили "загрозу для нейтралітету" країни у візиті Зеленського та запросили в уряду звіт про те, як відбувалася його підготовка.