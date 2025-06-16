Зеленский начал первый визит в Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Австрию, первый за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Der Standard, пишет "Европейская правда".

В 14:00 по киевскому времени (13:00 по Вене) Зеленского и первую леди Елену Зеленскую с церемониями встретили президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауэр.

REUTERS/Leonhard Foeger

В 15 часов по венскому времени запланирована их совместная пресс-конференция, а в 15:30 начнется встреча Зеленского с канцлером Штокером.

Der Standard

В связи с приездом украинского президента в центре Вены усилены меры безопасности, многие улицы были перекрыты уже с 9 утра.

Как сообщалось, Австрия во время визита Зеленского планирует предложить Вену в качестве площадки для переговоров о завершении российско-украинской войны.

Австрийские ультраправые увидели "угрозу нейтралитету" страны в визите Зеленского и запросили у правительства отчет о том, как проходила его подготовка.